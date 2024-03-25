مواصفات امتحان مادة الرياضيات للمرحلة الإعدادية الترم الثاني 2024

كشفت المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، عن المواصفات الفنية لامتحانات الرياضيات لطلاب المرحلة الإعدادية، قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم المواصفات الفنية لامتحانات الرياضيات لطلاب الأول والثاني الإعدادي، كما يلي.

- بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، سيكون الامتحان عبارة عن سؤال اختر من 5 مفردات بـ5 درجات، أما سؤال أكمل لـ4 مفردات عليه 4 درجات.

- بالنسبة للأسئلة المقالية، فإنّ امتحانات الرياضة للطلاب سيكون مكون من 3 أسئلة مقالية، لكل سؤال 5 درجات، على أن يتكون كل سؤال من فقرتين على الأقل.

امتحانات الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية

وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية، تشمل ورقة الجبر مفاهيم ومهارات أساسية وتراكمية، وكذلك المعادلات والدوال الكسرية والعمليات عليها، والاحتمال، وستكون الدرجات كما يلي.

وتضم ورقة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية، على مفاهيم ومهارات أساسية وتراكمية، ومفاهيم وتعاريف هندسية، والزوايا والأقواس في الدائرة حتى الزوايا المحيطة، والشكل الرباعي الدائري، والعلاقة بين مماسات الدائرة والزاوية المماسية، وستكون الدرجات كما يلي.