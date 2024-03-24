وزير التعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان المدرسة الرسمية الدولية في فاقوس

زار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، محافظة الشرقية، لافتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، برفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وتفقد الوزير والمحافظ المدرسة الرسمية الدولية بإدارة فاقوس التعليمية والتي تبلغ مساحتها 8762 متر مربع، وتضم عدد ٢٨ فصلًا، وقاعات رياض أطفال وأنشطة رياضية وموسيقية.

رفع كفاءة المنظومة التعليمية

وأكد حجازي أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة، للتوسع في المدارس الرسمية الدولية بمختلف المحافظات، باعتبارها نموذج تعليمي متميز يقدم خدمة تعليمية عالية الجودة وبمصروفات مناسبة.

وثمن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الجهود التي يبذلها وزير التعليم لتطوير المنظومة التعليمية وافتتاح نماذج تعليمية متنوعة تساهم في رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل كل الجهود من جانبها للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وزير التعليم يتفقد مدرسة فاقوس الرسمية 2

وتفقد الدكتور رضا حجازي والدكتور ممدوح غراب مدرسة فاقوس الرسمية للغات 2، والتي تضم21 فصلًا من الصف الأول رياض أطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي، حيث تفقدا قاعتي رياض الأطفال، وشاهدا حصص التعرف على الألوان والأشكال، وكذلك حصة للتربية الرياضية، وتابعا انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة والمستوى الدراسي للطلاب ومدى استفادتهم من المناهج التعليمية.