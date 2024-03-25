رئيس مصلحة الجمارك: نعمل على حماية الأمن القومي والاقتصادي للوطن

شارك الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، في الإفطار مع رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، أمس الأحد، في مبنى الركاب رقم 3، وتفقد إجراءات العمل في رمضان، وطعام الإفطار الذي توفره المصلحة للعاملين.

رجال الجمارك يعملون تحت ضغوط

واثنى رئيس مصلحة الجمارك على الجهود المبذولة والإنجازات الملموسة لرجال جمارك مطار القاهرة، مثنيًا على أمانتهم والتزامهم وحسن تصرفهم خاصة وأنهم يعملون تحت ضغوط أبرزها حماية الأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي للوطن، وفي نفس الوقت المعاملة الطيبة للركاب القادمين مواطنين وأجانب.

استقبال وزير الشباب والرياضة

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبصحبته مسئولي البعثة المصرية من الوزارة واللجنة الأوليمبية وعدد من اللاعبين واللاعبات الأبطال المشاركين في الدورة الثالثة عشر للألعاب الأفريقية واستلام مصر لراية تنظيمها للدورة المقبلة في عام 2027.

وقدّم الدكتور ماجد موسى التهنئة نيابةً عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والعاملين بالوزارة، للدكتور أشرف صبحي، الذي حققت الوزارة تحت رئاسته إنجازات متتالية على المستوى القاري والإقليمي والأولمبي والعالمي. وشارك في الاستقبال أسامة دياب، مدير عام جمارك مطار 3، وهاني وزيري، وعمرو الفولي، ومحمود القرش.