أحمد العوضي: أقدم مشاهد الأكشن باحترافية وليس بشكل عشوائي

كشف الفنان أحمد العوضي عن كواليس تقديمه بعض مشاهد الأكشن خلال أحداث مسلسل حق عرب والذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي، ويعرض على قناة ON Drama، ويجسد من خلاله شخصية عرب السويركي.

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وأضاف العوضي خلال لقائه في برنامج «الراديو بيضحك» مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر أثير الراديو 9090، أنه في حياته الطبيعة يمارس ألعاب رياضية قتالية، ولذلك لديه قدرة على تقديم مشاهد الأكشن باحترافية وليس بشكل عشوائي، ولكن تختلف نسبة قوتها حسب كل عمل ومشهد.

وأوضح «العوضي»، أنه رسخ للجمهور في عقله الباطن فكرة أنه ممثل أكشن ويمارس الرياضة في حياته، فلابد أن يقدم عملًا يتضمن تلك النوعية من المشاهد، وهو أمر منطقي خلال أحداث مسلسل حق عرب.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، سلوي عثمان، دنيا المصري، وليد فواز، أحمد صيام، أحمد عبدالله محمود، وآخرين، ومن إخراج اسماعل فاروق وتأليف محمود حمدان.