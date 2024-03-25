رئيس «النواب»: مصداقية العالم على المحك بعد عجزه في إنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنّ الشعب الفلسطيني يتعرض لجريمة مُكتملة الأركان وانتهاكات جسيمة، تستهدف إبادته وتهجيره قسريا خارج أراضيه وتصفية قضيته العادلة.

وقال جبالي، إنّ مصداقية المنظومة العالمية أضحت على المحك بالنظر إلى عجزها التام عن إنهاء أطول احتلال في العصر الحديث، وهو الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنّ المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته الكاملة إزاء تلك المأساة التاريخية.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال مشاركته على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها، والمُنعقدة في جنيف، أنّ الدبلوماسية البرلمانية بما تحوزه من أعلى درجات السلطة والسيادة، قد تؤدي دورا فاعلا في خلق مساحات حقيقية وجادة للحوار والتقريب بين جميع الشعوب.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أنّ الدولة المصرية لم تأل جهدا لتعزيز التعايش والحوار باعتباره السبيل الوحيد لتعزيز السلم العالمي، وإنقاذ العالم من براثن الأخطار والتحديات المُحدقة بنا جميعا، فأرست مقاربة شاملة استهدفت المساهمة البناءة في الجهد العالمي لنشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر.

وأوضح خلال كلمته بشأن موضوع «الدبلوماسية البرلمانية.. بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم»، أنّ الأزمات العالمية بين تفشٍ لظاهرة الإرهاب وتغير المُناخ، التي وصلت إلى مستويات عالية من الإلحاح وبؤر الصراعات الجيوسياسية وسجلت تفاقما حادا فضلا عن تنامي خطابات التطرف والكراهية والإقصاء بشكل يُهدد التعايش المشترك، مؤكدا أن البشرية تقف جمعاء أمام منعطف شديد الخطورة لن يكون أحد في مأمن من تداعياته الوخيمة.

ووجّه رئيس مجلس النواب نداءً مُلحا لبرلمانات العالم من أجل بلورة رؤية برلمانية عالمية تكون جسرا للتفاهم والحوار وآلية فعالة لتشخيص دقيق لمُعضلات وأزمات عالمنا بما يكفل وضع حلول ناجزة لها.