كاتب صحفي: مصر تنجح في تشكيل رأي عام عالمي لصالح القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي، محمد الجالي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يمثل حدثا مهما، لما تضمنه من رسائل عديدة، كما برز خلاله ما يحمله جوتيريش من تقدير كبير للرئيس.

رأي عام عالمي لصالح القضية الفلسطينية

وشدد على أن مصر تنجح في تشكيل رأي عام عالمي لصالح القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن جوتيريش أشاد برفض مصر لسياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، ورفض التهجير القسري، كما حذر من من خطورة أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

تطابق وجهات النظر بين السيسي وجوتيريش

وفي حوار مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، في برناج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، قال الجالي إن «لقاء السيسي وجوتيريش كشف تطابقا كبيرا في وجهات النظر بين الجانبين في عدد الأمور».

وأضاف أن أبرز أوجه تطابق وجهات النظر بين الجانبين، هي رفض الجانبين لسياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة، والتمسك بضرورة مواصلة دعم الأونروا، وتأكيد أن إيقاف تمويل الوكالة الأممية يمثل عقابا جماعيا للفلسطينيين الأبرياء.