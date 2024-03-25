موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الاثنين 25 مارس

بينت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الاثنين 25-3-2024 في اليوم الرابع عشر من رمضان المبارك

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

ويتناول التقرير مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الاثنين 25-3-2024، المختلفة بين المدن المغربية.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الاثنين 25-3-2024

وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الاثنين 25-3-2024 بمحافظة أغادير يكون عند الساعة 6:56 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:01 صباحًا، والشروق 6:34 صباحًا، وصلاة الظهر 12:49 مساءً، وصلاة العصر 4:14 مساءً، وصلاة العشاء 8:12 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم بالدار البيضاء

وعن موعد أذان المغرب في المغرب بالرباط اليوم ستكون عند الساعة 6:49 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:53 صباحًا، والشروق 6:26 صباحًا، وصلاة الظهر 12:41 مساءً، وصلاة العصر 4:07 مساءً، وصلاة العشاء 8:08 مساءً.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم بمدينة مراكش

وفي محافظة مراكش المغربية سيكون موعد أذان المغرب عند الساعة 6:50 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 4:53 صباحًا، والشروق 6:28 صباحًا، وصلاة الظهر 12:43 مساءً، وصلاة العصر 4:08 مساءً، وصلاة العشاء 8:07 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الاثنين 25-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في المغرب الاثنين 25-3-2024 بمحافظة مكناس، سيكون عند الساعة 6:403 صباحًا، والشروق 6:19 صباحًا، وصلاة الظهر 12:33 مساءً، وصلاة العصر 3:58 مساءً، وصلاة العشاء 7:59 مساءً.