الحكومة تنفي انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن في المزارع

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات منصّات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار فيروس جديدٍ يُصيب الدواجن في المزارع، ويتسبب في نفوقها.

وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنّه لا صحة لانتشار فيروس جديد يصيب الدواجن في المزارع ويتسبب في نفوقها، وأنّه لم يُرصد أي متحورات أو فيروسات منتشرة بين الدواجن بالمزارع.

وشددت على تكثيف لجان التّقصي النشط التابعة للوزارة حملاتها بمختلف محافظات الجمهورية، على مزارع الطيور أو أسواق بيعها، أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي؛ للتعرف على أي أمراض وبائية تصيب الطيور، مع إجراء فحص دوري شامل للطيور، من خلال سحب عينات منها لتحليلها بمعمل بحوث صحة الحيوان؛ للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، واتخاذ كل الإجراءات الصحية اللازمة حال اكتشاف أي أوبئة أو فيروسات منتشرة.

وناشدت المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ارتفاع نسبة الإشغال في عنابر التسمين وتزايد معدلات الإنتاج

وفي سياق متصل، فإنّ دورات إنتاج الدواجن بالمزارع تسير بشكل منتظم دون وجود أي مشكلات صحية، مع ارتفاع نسبة الإشغال في عنابر التسمين وتزايد معدلات الإنتاج من الدواجن بما يغطي كل الاحتياجات بالرغم من ارتفاع معدلات الاستهلاك تزامناً مع شهر رمضان الكريم.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).