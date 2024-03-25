أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 25-3-2024.. تعرف عليها

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 25-3-2024 استقرارا في السوق المحلية، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 95 جنيها، على أن يصل للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 105 و115 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 24-3-2024 في الأسواق، سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو الحمراء بحسب بورصة الدواجن.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم 120 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 130 و140جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الدواجن «الساسو» الحمراء 113 جنيها للكيلو في البورصة لتباع بمبلغ يتراوح بين 120 إلى 130 جنيها للكيلو.

وتختلف أسعار الفراخ للمستهلك عن الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن، نظرا لإضافة العديد من التكاليف الأخرى، وهامش الربح والنقل على السعر الأساسي.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

وسجل سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.