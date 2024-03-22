تراجع كبير في سعر الفراخ البيضاء ببورصة الدواجن

أعلنت بورصة الدواجن، تراجع سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 5 جنيهات إذ سجلت نحو 95 جنيهًا للكيلو في المزرعة، يضاف إليها تكلفة النفل وهامش الربح قبل بيعها للمستهلك بـ115 جنيها، وسط تكثيف أجهزة الدولة الرقابية جهودها على الأسواق لضبط المخالفين والخارجين على القانون الذين يبعون الأسعار بأزيد من التسعيرة المقررة.

تنشر «الوطن»، أسعار الفراخ البيضاء اليوم، وفق المعلن من بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 95 جنيها بين 110 حتى 115 جنيها.

سعر الفراخ البلدي اليوم

تراوح سعر الفراخ البلدي في المزرعة 105 جنيهات، وبينما سعرها للمستهلك الكيلو بين 119 حتى 127 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

تراوح سعر البانيه بين 215 حتى 220 جنيها.

سعر كيلو الأوراك اليوم

تراوح سعر كيلو الأوراك للمستهلك بين 115 حتى 118 جنيها.

سعر كيلو صدور الدجاج تراوح سعر صدور الدجاج بين 145 حتى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البط البلدي بين 127 حتى 135 جنيهًا.