أسعار تذكرة الطيران لحج القرعة والجمعيات الأهلية 2024

كشف خالد عدوي، رئيس القطاع التجاري في شركة مصر للطيران، عن أنّ أسعار تذاكر الطيران الخاصة بحج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية وحج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن هو 35 ألف جنيه، لافتا إلى أنّ الأسعار جاءت بعد الدراسات التي أجرتها الشركة خلال الفترة الماضية.

أسعار تذاكر الطيران الحج السياحي الأسبوع المقبل

وأضاف عدوي لـ«الوطن»، أنّ شركة مصر للطيران ستعلن الأسبوع المقبل أسعار تذاكر الحج الخاصة بالحج السياحي الذي تنظمه شركات السياحة تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، موضحا أنّ الشركة هي المٌنظم الحصري لرحلات طيران الحج الخاصة بحجاج القرعة والجمعيات الأهلية، وتدخل العديد من شركات الطيران في تنظيم رحلات الحج السياحي.

أسعار برامج حج القرعة والجمعيات الأهلية

ووفقا للأسعار التي أعلنتها شركة مصر للطيران، فإنّ أسعار حج القرعة بعد إضافة سعر تذكرة الطيران سيكون 184 ألف جنيه، أما أسعار حج الجمعيات الأهلية والذي يضم 3 مستويات بعد إضافة سعر تذكرة الطيران سيكون على النحو التالي:

- المستوى الثالث سيكون 186 ألف جنيه.

- المستوى الثانى سيكون 203 آلاف جنيه.

- المستوى الثالث سيكون 270 ألف جنيه.