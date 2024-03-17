«مصر للطيران» تعلن وظائف جديدة.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن قطاع الموارد البشرية بشركة مصر للطيران، حاجة الشركة لشغل وظيفة شيف تنفيذي عمومي عن طريق التعاقد وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2024.

شروط التقديم للوظائف

وحدد قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لـ مصر للطيران عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2024 كالتالي:

- 10 سنوات على الأقل خبرة في خدمات إنتاج الطعام أو في مجال مماثل.

- يفضل شهادة أكاديمية في مجال فن الطهي.

- استحداث منيوهات لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركات الطيران الأجنبية ينطبق على كافة مواقع الشركة.

- تخطيط وتنظيم العمل من حيث سيره، أساليبه، تقنيات تنفيذه في المطبخ العام وسائر المواقع الإنتاجية التابعة.

- الحد الأقصى للعمر 55 سنة.

- معرفة تامة بالأيزو 22000 ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.

- التأكيد على أداء كافة مهام العملية الإنتاجية بأقصى كفاءة، وإنتاج المنتجات وفقا للمعايير العالمية وللمواصفات الخاصة بالعملاء.

- الإشراف والتوجيه وتدريب العاملين في المطبخ.

- المشاركة في تخطيط الاحتياجات من المواد الخام.

- معرفة تامة بالأساليب العامة لأعمال الصناعة وكافة أنظمة سلامة الغذاء.

- المعرفة التامة بنظام حساب تكاليف الوجبات.

- يفضل خبرة في إنتاج الوجبات لشركات الطيران.

- إجادة اللغة الإنجليزية محادثة وكتابة.

- يفضل معرفة أكثر من لغة.

- مطلوب حاملي الجنسيات الأجنبية تحديدا.

مميزات وظائف شركة مصر للطيران 2024

وأشارت الشركة إلى أنه يتم تحديد المرتب بناء على الخبرة والمهارات وتقييم الشركة، إضافة إلى تامين صحي شامل في مستشفى مصر للطيران، وتذاكر مجانية للشيف وأسرته مرة واحدة كل سنة.

الشروط المطلوبة لوظائف شركة مصر للطيران 2024

وقالت الشركة إنه يتم تقديم جميع الطلبات على موقع مصر للطيران، لافتا إلى أنه يسري على هذا الإعلان أحكام القوانين واللوائح المصرية، واللوائح الداخلية الخاصة بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، لافتا إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم لشغل الوظائف كالتالي:

- صورة جواز السفر ساري.

- السيرة الذاتية مدعمة بشهادات الخبرة.

- صورة المؤهلات الأكاديمية.