أحمد العوضي يضع لسانه على النار لإثبات براءته في حق عرب.. ماذا تعرف عن «البشعة»؟

أحداث مشوقة وغموض واسع، سيطرت على حلقات مسلسل حق عرب، خاصة بعد شك «عرب» والذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي، بأن المعلم عبد ربه ويجسد شخصيته رياض الخولي، هو الذي قتل والده جابر السويركي.

حريق هائل اشتعل في مخزن الأخشاب الخاص بالمعلم عبد ربه، وهو ما جعل «عبد ربه» يشك بأن «عرب» هو الفاعل، لذلك لجأ إلى محاكمة البشعة، حتى يتم تبرأته من تلك التهمة، ونستعرض في التقرير التالي، ما هي محاكمة البشعة؟.

ما هي محاكمة البشعة

هناك العديد من التقاليد الخاصة لأهالي البدو والصحراء، قد يكون بعضها غريبًا والآخر غامضًا، ويعد من بينها تقليد قديم يدعى «البشعة»، كان يتم اللجوء له من أجل حسم العديد من الأمور التي تكون محل نزاع، خاصة في قضايا السرقة والكذب.

حينما يقسم المتخاصمون على صدقهم، يجدون أنفسهم أمام المُبشع، إذ ينتظرهم رجل يمسك بيده قطعة من الحديد، تم وضعها في النار لفترة طويلة حتى تحول لونها إلى الأحمر، وذلك تأثرًا بدرجة حرارة النار الشديدة، ومن ثم يضعها على لسان المتهم من أجل معرفة مدى صدقه أو براءته، إو إثبات إدانته.

البشعة تستخدم للكشف عن الشخص الكاذب

تُعد محاكمة «البشعة» بالنسبة لاهالي البدو، طريقة عن كشف الكذب بسهولة ووضوح، إذ يُجرى معرفته من خلال تأثر المتهم بقطعة الحديد الساخنة، فإذا تعرض لسانه إلى الحرق من الحديدة، يتم إدانته والعكس صحيح.

يرى البعض الآخر من أهالي البدو، أن محاكمة البشعة تحمل جزءا من الظلم، خاصة أنه من الطبيعي أن يتعرض إلى الحرق حال وضع شيء بالغ السخونة على لسانه، وهو ما اعتبره الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، أن العمل بالبشعة والاعتراف بها واستخدامها في كشف الكذب، غير جائز شرعًا، وفق ما أوضحه في أحد المحاضرات الدينية.