توجيهات حكومية بمنع تغيير نشاط الفنادق عند التصرف فيها بالهدم أو البيع

أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة لاتحاد الغرف السياحية، صدور توجيهات من مجلس الوزراء بضرورة إدراج عدد من البنود في أي عقود خاصة بالتصرف في المنشآت الفندقية، بينها عدم تغيير النشاط.

تعميم التوجيهات الحكومية على الشركات

وأضاف أن التوجيهات تأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على زيادة الطاقة الفندقية لمصر، واستيعاب المزيد من السائحين الوافدين، مؤكدا في منشور جرى تعميمه على الشركات المالكة للفنادق، وجوب أن تتضمن العقود الخاصة بالتصرف في المنشآت الفندقية عددا من البنود لتنمية النشاط السياحي.

استمرار النشاط الفندقي

وأوضح أن البند الأول هو تأكيد استمرار تشغيل المنشآت الفندقية كما هي، وعدم تغيير نشاطها، بالإضافة لإعادة البناء على أساس فندقي مرة أخرى، حال هدم المبنى، بينما تضمن البند الثاني أنه «حال بيع الفندق لا بد أن يكون البيع لشخص طبيعي أو اعتباري، وأن تتوافر لديه الخبرة الفنية الكافية والملاءة المالية لإدارة وتشغيل الفنادق».

وتضمن البند الثالث أنه «حال طلب تطوير الفندق، لا يسمح بالغلق إلا لفترة زمنية محددة، بينما إذا تجاوز هذه الفترة يلتزم المالك بسداد مقابل لصالح الدولة، أو فسخ التعاقد المبرم معه».