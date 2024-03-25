ابنة الفنانة انتصار: ماما بتفرق بيني وبين أخويا.. ومستحيل أقولها أسراري

قالت شاهيستا نادر ابنة الفنانة انتصار، إنّ والدتها تفرق بينها وبين شقيقها ممدوح في التربية، وأكثر ما يضايقها في الأمر هو المرونة التي يتمتع بها شقيقها بينما هي تفتقدها، مثل دراسته حاليا في ألمانيا وقدرته على السفر منفردا، بينما هي لا يمكنها فعل الأمر ذاته.

علاقة شاهيستا نادر بوالدتها انتصار

وأضافت شاهيستا خلال تصريحات تلفزيونية، أنّ انتصار والدتها تمارس رقابة شديدة على استخدامها للموبايل، وتعاملها كطفلة رغم أنّها أوشكت على دخول الجامعة، فتأخذ منها الموبايل وتحرمها من استخدامه أحيانا، متابعة: «مبقولش لماما على كل أسراري، ومستحيل أقولها على كلمة السر بتاعة الموبايل».

أعمال شاهيستا نادر

وشاركت شاهيشتا في أولي تجربها بالتمثيل من خلال مسرحية «يعيش أهل بلدي» على المسرح القومي، ودخلت عالم الدراما من بوابة مسلسل كلبش مع الفنان أمير كرارة في الجزأين الأول والثاني.