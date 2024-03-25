تفاصيل مشروع تطوير محور المنصورية في الجيزة.. رصف طرق وتحديث الإنارة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بطريق المنصورية، بدءا من منزل الطريق الدائري حتى كوبري «عز»، بنطاق حي الهرم، للوقوف على نسب التنفيذ وجودة الأعمال.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتي في إطار مشروع رفع كفاءة وتطوير وتجميل حوض ومحور المنصورية، وتحقيق نقلة حضارية شاملة بمحيطه، لكونه أحد المحاور المرورية المهمة المؤدية إلى العديد من المقاصد السياحية بالمحافظة.

رصف وتطوير الطريق والجزيرة الوسطى

وأضاف «راشد»، أن الأعمال تشمل رصف وتطوير الطريق وجانبيه والجزيرة الوسطى، وتحديث منظومة الإنارة والمرور والبنية التحتية وشبكة صرف مياه الأمطار، وتحسين الوجهة الحضارية وذلك بطول 2 كيلومتر.

إزالة تراكمات المخلفات

ووجه المحافظ رئيس حي الهرم، بالتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال، لمنع تراكم المخلفات وناتج الأعمال بمحيط أعمال التطوير ورفعها أولا بأول بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل مع مراعاة تنفيذ وصلات للمرافق وأكشاك الكهرباء وإظهارها بالمظهر اللائق، والذى يتلائم مع أعمال التطوير والإنتهاء من الأعمال وفق الجداول المحددة.