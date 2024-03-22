محافظ الجيزة يعاين كفاءة السلالم الكهربائية بكوبري مشاة «شارل دي جول»

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على تفقد عدد من القطاعات بأحياء العجوزة وجنوب الجيزة والدقي للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري، حيث تفقد المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع وادي النيل، موجها رئيس الحي بعدم السماح بوجود أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام ورفع كفاءة أرصفة المشاة.

رفع كفاءة النظافة

كما وجه المحافظ، رئيس حي العجوزة، برفع كفاءة عدد من متفرعات شارع وادي النيل وتحسين حالة النظافة بها، موجها هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء العجوزة والدقي بتنظيم حملات لرفع كفاءة النظافة بالشوارع الداخلية.

تسهيل حركة المواطنين

وخلال الجولة حرص محافظ الجيزة على معاينة كوبري المشاة الكائن بجوار مجلس الدولة بشارع شارل دي جول، للتأكد من كفاءته وتشغيل السلالم الكهربائية به لتسهيل حركة تنقل المواطنين على جانبي الطريق، موجها رئيس حي الدقي بالمتابعة مع الشركة المسؤولة عن الصيانة لضمان استمرار عمل السلالم الكهربائية بكفاءتها.

كما كلف المحافظ، رئيس حي جنوب الجيزةن برفع كفاءة أرصفة المشاة والجزيرة الوسطى بشارع الجامعة ومراجعة حاله أعمدة الإنارة.