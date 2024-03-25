إنجازات «الري» في 10 سنوات.. تطوير المنشآت المائية بتكلفة 12.2 مليار جنيه

على مدار عشر أعوام مضت، خاضت الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري معركة البناء لتأهيل المنشآت المائية بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 12.20 مليار جنيه، حيث تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل بتكلفة إجمالية بلغت 6.50 مليار جنيه، لتحسين الري في خمس محافظات، وتوليد 32 ميجا وات كهرباء، وإقامة كوبري على النيل بديلًا للحالي.

تأهيل قناطر فم الإبراهيمية وقنطرة زفتى وحجز اللاهون

وفي تقرير لها، أوضحت وزارة الموارد المائية والري، وضع خطة لتأهيل تلك المنشآت لما لها من أهمية كبرى في المنظومة المائية، حيث تم تأهيل قناطر فم الإبراهيمية وقنطرة زفتى وحجز اللاهون، كذلك تم تأهيل قنطرة جمجرة بتكلفة مالية بلغت إجمالية بلغ قدرها 500 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة، أنه تم العمل أيضا على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتكلفة مالية بلغت 1.30 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء سحارات بتكلفة بلغت مليار جنيه، ومنشآت خدمية مثل الكبارى بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وقامت وزارة الموارد المائية والري بجهد كبير خلال الأعوام الماضية لصيانة محطات رفع المياه، حيث تم تنفيذ مشروعات لصيانة 45 محطة لخدمة زمامات مساحتها 7.10 مليون فدان وبلغت تكلفتها 6.40 مليار جنيه.

تأهيل وتوفير المهمات الكهرومكيانيكية لرفع كفاءة المحطات

وأشارت الوزارة إلى أن أعمال الصيانة تمثلت في تأهيل وتوفير المهمات الكهرومكيانيكية لرفع كفاءة المحطات، وحسم مشاكل بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان، كذلك تم تدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات.

أما أبرز تلك المحطات فهي محطات رفع الدشودى والخيرى وشريشرا وتروجا بتكلفة مليار جنيه بتمويل من صندوق تحيا مصر.