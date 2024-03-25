تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 15، بطولة الفنانة ريهام حجاج، العديد من الأحداث المثيرة التي تُجيب على بعض الأسئلة التي طرحتها الحلقة الماضية، منها اكتشاف «علي» سليم الترك، سرقة نقوده التي أخذها من والدة «رنا» فدية مليون جنيه، وكان يحتفظ بها في خزانة ملابسه، ليتهم على الفورة صديقه ولعة، حيث كان على علم بالأمر، بأنه من سرقها، ويحاول الاعتداء عليه، إلا أن الأخير أنكر.

مسلسل صدفة الحلقة 15.. هل سرقت ريهام حجاج مليون جنيه؟

واكتشفت «حنان» شقيقة صدفة، رحاب الجمل، وجود أموال كثيرة معها ، لتذهب أصابع الشك في «صدفة» هل هي من قامت بسرقة الأموال من علي؟ كي تجبره على الزواج من «رنا» بعد حملها منه، ما تكشفه أحداث الحلقة 15 من مسلسل صدفة.

مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب.