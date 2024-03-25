ساعات تفصلنا عن الحلقة الـ 15، من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، والتي من المقرر أن تحمل العديد من الأحداث المشوقة، خاصة بعدما كشفت الحلقة الماضية عن عزم صدفة لرفع قضية تزوير لإثبات عدم زواجها من رشدي الشامي، وانتحار «منار» ميار الغيطي، بعدما اكتشف زوجها خيانتها.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 15

وترصد «الوطن» في السطور التالية، موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 15:

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 15، بطولة الفنانة ريهام حجاج، يوميًا على قناة الحياة، الساعة 8:15 مساءً.

ويأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 15، على قناة cbc، الساعة 10:30 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتُعرض الحلقة 15 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، على القناة الأولى، الساعة 10:30 مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 15 على قناة dmc، الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل.