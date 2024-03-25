أنوشكا تحقق حلم فرشاة الشعر على المسرح.. رحلة فنية تبدأ من الخيال

منذ نعومة أظفارها، عاشت الفنانة أنوشكا حلمًا واحدًا سيطر على خيالها، فمنذ سن الخامسة، كانت ترى نفسها فنانة مشهورة، تُبهر الجماهير بأدائها على المسرح.

تقول أنوشكا في حديثها لبرنامج «كان عمري 20»، مع الإعلامية شافكي المنيري: «كنت أقف أمام المرآة في طفولتي، أحمل فرشاة شعر كأنها ميكروفون، وأتخيل نفسي على مسرح ضخم».

وأضافت: «عندما تميت 19 سنة كنت في أولى جامعة، كنت بغني إعلانات في شركة إعلانات طارق نور، عشان أكسب فلوسي ومطلبش من بابا».

أنوشكا تحصل على ميدالية ذهبية للأغنية الفرنسية

وتابعت أنها شاركت في مهرجان الدول الناطقة بالفرنسية وحصلت على الجائزة الأولى «الميدالية الذهبية»، للأغنية الفرنسية، موضحة أن مصر هي التي أرسلتها إلى فرنسا، هذا المهرجان كان يشترك به 45 دولة ناطقة باللغة الفرنسية ومصر هي التي فازت حين ذلك.

أنوشكا تشارك في مهرجان الدول الناطقة بالفرنسية

وأوضحت «أنوشكا» أنها كانت سعيدة أنها كانت بديلا الموسيقار عمر خيرت، موضحة أنهم كانوا يطلبون 7 عازفين فقط مع كل موسيقي، قائلة:«كنت البديل لعمر خيرت بقرار من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وحتى الآن بحس نفس إحساسي وقتها، عندما اختروني أنا كنت سعيدة أوي».