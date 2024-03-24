لماذا ندعو الله إذا كان كل شيء مقدرا؟.. الداعية رحمة دويدار: عبادة عظيمة

ينما نُدرك أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء في حياتنا، يراود الكثير منا سؤال محير: لماذا ندعو الله ونطلب منه ما نريد؟، أجابت عنه الدكتورة رحمة دويدار، مدرس العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر، موضحة أن الدعاء ليس مجرد طلب لتحقيق رغباتنا، بل هو عبادة عظيمة تقربنا من الله سبحانه وتعالى.

تأثير الانقطاع عن الدعاء

وقالت مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر خلال حلقة برنامج «لصاحب نصيبها»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «طبعا لو انقطعت عن الدعاء فأنت انقطعت عن مصدر سعادتك في الدنيا والآخرة، وبندعي ربنا لأن الدعاء عبادة مثل الصلاة والصوم».

الدعاء يرد القضاء

وتابعت: «أيوة الأقدار مكتوبة وفيها إنه هيدعي ربنا، يعني مريض خد بالأسباب وراح للدكتور وأخد العلاج وبيكون مكتوب إنه دعا ربنا فاستجاب له، فالدعاء يرد القضاء ويرفع الدرجات والبلاء».