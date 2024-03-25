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دراما المتحدة

أدعية النصف الأول من رمضان.. فرصة ذهبية لاغتنام فضل الصيام

كتب:

محمد أيمن سالم
01:23 م | الإثنين 25 مارس 2024
أدعية النصف من رمضان -تعبيرية

أدعية النصف من رمضان -تعبيرية

يشكل النصف الأول من رمضان محطة روحية فارقة في رحلة الصيام والعبادة، وتمثل أدعية النصف من رمضان روح الصيام، إذ تعزز الروح الإيمانية وتُضفي شعورًا بالقوة الروحية للمسلمين، فهي تُساعدهم على مواجهة تحديات الحياة وتحقيق التقدم الروحي. 

أدعية النصف الأول من رمضان

وتكمن أهمية أدعية النصف الأول من رمضان في تذكير النفس بالتوبة والاستغفار والتضرع إلى الله في أوقات الصلاة، وتعتبر الدعوات فرصة للتفكر والتأمل، وللتواصل العميق مع الله، وتعين المسلمين على بلوغ أعلى درجات الإيمان والتقوى.

أفضل الأدعية في النصف الأول من رمضان

ومن الأدعية المتداولة في الصلوات الجهرية والليالي المباركة:

اللهم أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ.

اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري".

اللهم لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ لا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم بلغنا ليلة القدر وتقبل منا ما مضى، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.

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بقلم محمد أيمن سالم