كشفت مجموعة قنوات ON عن مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama فى رمضان 2024 الحلقة 16، إضافة إلى قناة ON، وهو من بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية البطل الشعبي من خلال عرب السويركي وصراعاته في حارة المغربلين بمنطقة الدرب الأحمر، وكيفية تغلبه عليها، والتي نكشف عنها على النحو التالي.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 16

يأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 16، في الساعة 9 مساءً، وتأتي الإعادة الأولى لمسلسل حق عرب الحلقة 16 في تمام الساعة 12 ظهرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 16

كما يأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 16، بطولة الفنان أحمد العوضي في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 11:15 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا.

ويواصل أبطال مسلسل حق عرب تصوير مشاهده الأخيرة في بلاتوهات مدينة الإنتاج الاعلامي بالحي الشعبي، تزامنًا مع النجاح الكبير الذي حققه المسلسل وتعلقهم ببطل العمل عرب السويركي، وتقليده في ملابسه ولزماته التي قدّمها خلال الأحداث من بينها «تشكر منحرمش».