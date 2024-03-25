طالب يسأل عن المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام.. وعلى جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالب يفيد بـ«هل المساواة بين المرأة والرجل في كل شيء أمر صحيح في الدين؟».

الفرق بين المساواة والتساوي

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «هناك فرق بين المساواة والتساوس، المساواة راجعة إلى العدالة، لكن التساوى راجع لكم».

ربنا أمرنا بالمساواة

وواصل: «لما نكلم الأجانب بنقول لهم التساوي بيكون في الكم، لكن ربنا أمرنا بالمساواة وهي العدالة، وليس التساوي لأنه غير حقيقي، فلا يجوز تساوي بين الشجرة والبقرة والحائط وغيره».