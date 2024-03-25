توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولي بالرعاية في قرى الدقهلية

كثفت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وجمعية الأورمان، جهود توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى محافظة الدقهلية، وذلك بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان وتشجيعا للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا

وأكد الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأهالي بقرى ميت فضالة، والغراقة، وشنشا، وميت العامل، في مركز أجا.

تحقيق التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان

وأشاد وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، في بيان، بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التكافل الاجتماعي خلال هذا الشهر المبارك، سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكدا أن تلك الجمعيات أصبحت شريكا أساسيا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، ما يسهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر.