كريم إيهاب يكشف عن كواليس مشاركته في مسلسل صدفة: تخلصت من رهبة الكاميرا

يشارك الممثل الصاعد كريم إيهاب لأول مرة في المارثون الرمضاني 2024، ضمن أحداث مسلسل صدفة، إذ يجسد شخصية «مازن» طالب بالمرحلة الثانوية يدرس بالمدرسة التي تعمل بها «صدفة» وتتوالى الأحداث بينهما في إطار يحمل الطابع الكوميدي.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» تحدث الممثل الشاب كريم إيهاب عن أسباب غيابة عن الساحة الفنية لمدة كبيرة، قائلاً: «بدأت العمل في سن صغير ولم أنل الفرصة لتقديم ذاتي، كما أن هناك فترة من الزمن تتغير بها الملامح وليس من الجيد الظهور بها، لذلك توقفت عن العمل بمجال التمثيل لتطوير ذاتي حتى أصبح مؤهلاً لتلك الخطوة».

شقيقة كريم إيهاب تشاركه بمسلسل صدفة وتقدم له الدعم

وتابع حديثه عن الدعم الذي تلقاه وقال: «نور شقيقتي من الأشخاص المشجعين لي كما أن عائلتي وأصدقائي قدموا لي الدعم والتشجيع أيضاً».

وعن الأشخاص الذي تعلم منهم قال: «تعلمت الكثير من شقيقتي نور حيث أنني كنت أرافقها دائماً باللوكيشن في أعمالها، وأشاهد جميع التفاصيل التي تحدث أثناء التصوير، وذلك أفادني كثيراً في تجربتي بالتمثيل».

كريم إيهاب يتغلب على رهبة الكاميرا

واستكمل حديثه عن رهبته أمام الكاميرا، قائلاً: «في البداية كان لدي رهبة من الكاميرا وكنت لا أعلم متى أنظر إليها، ولكن مع التدريب بدأت في إتقان ذلك»، وكشف عن أصعب المشاهد الذي واجهها خلال تصوير مسلسل صدفة، وقال: «هناك مشهد بإحدى الحلقات يتضمن مشاجرة بيني وبين أحد الأشخاص ويعتبر من المشاهد المهمة بالنسبة لي».

وذكر أيضاً بعض المواقف الجيدة التي مر بها وقال: «جميعنا متعاونين، كما نقدم الدعم والتشجيع لبعضنا البعض من خلال تقيم اداء كلاً منا في الكواليس، بالإضافة إلى شقيقتي التي تشاركني العمل وذلك يجعلني أرافقها أكثر وقت ممكن في التصوير والكواليس».

كريم إيهاب يرغب في تطوير ذاته

وعن استمراره في ذلك المجال قال: «أرغب بالاستمرار في مجال التمثيل لانني أحبه، وأرغب في تطوير ذاتي به».