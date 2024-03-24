الممثل الشاب كريم إيهاب: ريهام حجاج رشحتني لمسلسل صدفة

أعرب الممثل الشاب كريم إيهاب عن سعادته بالمشاركة خلال السباق الرمضاني لعام 2024، وذلك من خلال مسلسل صدفة الذي تقوم ببطولته ريهام حجاج والذي يقدم من خلاله شخصية «مازن» طالب بالمرحلة الثانوية في المدرسة التي تعمل بها «صدفة» ريهام حجاج.

كريم إيهاب لأول مرة في موسم رمضان

وعن أول تجربة تمثيل له خلال المارثون الرمضاني، قال كريم إيهاب لـ«الوطن» وقال «يعتبر هذا العام من أول المواسم الرمضانية التي أشارك بها في عمل درامي، وتعتبر هذه التجربة من أكثر التجارب الممتعة، إذ أن موسم رمضان يوجد به العديد من المنافسات من خلال الأعمال الدرامية، كما أنه أكثر المواسم مشاهدة من الجمهور الذي يعمل على تقيم أداء الفنان ويأتي ذلك في صالح الممثل الذي يتقن عمله جيداً»، وعبر عن سعادته بانه جزءً من تلك المنافسة.

أما عن كيفية ترشيحه للعمل أوضح: «تم ترشيحي إلى مسلسل صدفة عن طريق ريهام حجاج، كما أنها قدمت لي المعلومات الكافية وطمأنتني مما جعلني أقبل الدور دون تردد».

دافع لتطوير الذات

وتحدث كريم إيهاب عن ظهوره بمساحة كبيرة في موسم رمضان قائلا: «لم أشعر بالقلق من ظهوري في مساحة كبيرة خلال الموسم، بل كانت هذه الخطوة دافعاً لتطوير ذاتي بشكل كبير، كما أنها شجعتني للعمل على الدور بشكل أكبر لاستغلال تلك الفرصة وإثبات ذاتي».