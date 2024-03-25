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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 15 على قناة الحياة اليوم 

كتب:

آية أشرف
01:26 م | الإثنين 25 مارس 2024
مسلسل صدفة الحلقة 15

مسلسل صدفة الحلقة 15

تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 15 بطولة الفنانة ريهام حجاج العديد من الأحداث المثيرة، خاصة بعد إنقاذ «منار» ميار الغيطي، من الانتحار، وزيادة الشكوك في «صدفة» بأنها من قامت بسرقة اموال الطالب «علي».

 

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 15 

يأتي موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، وهو العرض الأول.

والعرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 15 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي. 

 

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 15 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

 

بينما تأتي الحلقة 15 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

 

أبطال مسلسل صدفة 

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

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