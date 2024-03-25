أحمد داش عن جعفر العمدة 2: «كانت فكرة وانتهت»

قال الفنان أحمد داش، إنه شعر بسعادة كبيرة مع نجاح مسلسل جعفر العمدة، والذي تم عرضه فى شهر الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد رمضان، هالة صدقي، مي كساب، سلوى عثمان، إيمان العاصي، وغيرهم بقيادة المخرج محمد سامي.

مصير مسلسل جعفر العمدة 2

وأضاف أحمد داش خلال لقائه في برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى على الراديو 9090، أن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة كان مجرد فكرة واستمر لنحو أسبوعين، وبعدها اختفت بعدما بدأ المخرج محمد سامي في تحضيراتها، ولكن لم يشأ القدر أن يكون هناك الجزء الثاني.

وأوضح داش، أنه شعر بكرم الله عليه بعد بطولته هذا العام في مسلسل مسار إجباري مع الفنان عصام عمر، وشعر من خلاله بالتقدير لإعطائهما البطولة المطلقة بالدراما، موجهًا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ثقتها بهم.

مشاركة أحمد داش في مسلسل مسار إجباري

وحقق مسلسل مسار إجباري بطولة الثنائى عصام عمر وأحمد داش لنجاح جماهيري كبير، على الرغم من أنه يتضمن 15 حلقة فقط، ولكنه استعرض قصص قريبة من الجمهور والشارع بشكل حقيقي، وشارك في بطولته كل من صابرين، بسمة، جوري بكر، رشدي الشامي، نور محمود، مي الغيطي وآخرين من اخراج نادين خان.