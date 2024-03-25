مسلسل مسار إجباري الحلقة 15 والأخيرة بطولة أحمد داش.. أحداث غير متوقعة

ساعات قليلة، وتعرض الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل مسار إجباري على أكثر من قناة، إذ تتوصل أحداث الحلقة إلى حصول الشقيقان علي والذي يجسد دوره عصام عمر، و وحسين والذي يجسد دوره أحمد داش على أبحاث الطالبة حبيبة، وستكون هناك مفاجأة لكشف دور مقتل حبيبة.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 15 والأخيرة

وتشهد حلقة الليلة من مسار إجباري أحداثا مثيرة، إذ تزداد التهديدات التي يتعرض لها الشقيقان علي وحسين، خاصة بعد أن قام المحامي مجدي حشيش بطرد عنايات من شقتها والاستيلاء عليها، وتلفيق قضية قتل لـ علي وحسين، ما ستوضحه أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 15 والأخيرة.