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دراما المتحدة

حزب المؤتمر: التحالف الوطني يبذل جهودا غير مسبوقة محليا ودوليا

كتب:

أحمد الشرقاوي
12:58 م | الإثنين 25 مارس 2024
النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

قال النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، السعيد غنيم، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي يبذل جهودا غير عادية على مدار الفترة الأخيرة، ولم يتوقف دوره محليا فقط، بل يواصل تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

جهود غير مسبوقة للتحالف الوطني للعمل الأهلي

وتابع: «التحالف يجسد روح التكافل والتضامن من خلال مبادراته الإنسانية داخل مصر وخارجها بالقوافل المقدمة من آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأصبح مثالا يحتذي به ونموذج فريد للعمل الأهلي، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون».

وأشار  إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كثف من جهوده لدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال مؤسساته والأمانات التابعة له المُنتشرة بعدد من محافظات الجمهورية، ما يبرز أهمية دوره الأصيل في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتيسير حياتهم المعيشية، وتضافر الجهود مع الدولة لدعم غير القادرين والفئات البسيطة

أكد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقوم بدور غير مسبوق، ومن ثم فهو يعتبر ذراع تنموي لدعم جهود الدولة المصرية، خاصة وأن التحالف يُعد آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر فى سبتمبر 2021 حيث تعمل على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصري.

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بقلم أحمد الشرقاوي