تعاني منه سهر الصايغ في مسلسل المعلم.. ما أعراض السرطان التي ظهرت عليها؟

مشاركة مميزة وقوية كالعادة للفنانة سهر الصايغ، في السباق الرمضاني هذا العام، من خلال تجسيد دور زمزم في مسلسل المعلم، وهي زوجة الفنان مصطفى شعبان، التي تكشف الحلقات الأولى من المسلسل إصابتها بمرض السرطان، وعلى مدار الحلقات الماضية راح المرض يتمكن منها بشراسة خلال فترة قليلة، ما جعل البعض يتساءل عن أعراض مرض السرطان.

أعراض مرض السرطان

وبحسب توضيح الدكتور فؤاد عبدالشهيد، استشاري جراحة الأورام والمناظر خلال حديثه لـ«الوطن»، فإنّ هناك أعراض تظهر على المريض في بوادر الإصابة بـ مرض السرطان، منها:

الشعور بوجود كتلة أو منطقة سميكة أسفل الجلد.

تغيرات في عادات التبرّز والتبول.

السعال المستمر.

صعوبة في التنفس.

حمى أو تعرق ليلي بشكل مستمر دون سبب واضح.

نزيف أو كدمات بلا سبب.

تغيرات ملحوظة في الوزن بشكل غير مُبَرر.

الشعور بالانزعاج بعد الكلام.

ألم مستمر في المفاصل أو العضلات لا يُعرف سببه.

ظهور تغيّرات في الشامات الموجودة أو الإصابة بتقرحات لا تلتئم.

ونصح «عبد الشهيد» بضرورة الذهاب إلى طبيب مختص عند ملاحظة أي من هذه الأعراض، لا سيما في حال طالت مدة ظهورها على المريض، ليتم إجراء الفحوصات الطبية، وبعدها اتخاذ الإجراءات المناسبة للعلاج على حسب الحالة المرضية.

تعرُّض زمزم للإغماء والنزيف

يذكر أنّ زمزم، وهي الفنانة سهر الصايغ، اكتشفت إصابتها بمرض السرطان في مسلسل المعلم في الحلقة الثانية، بعدما ذهبت لإجراء تحاليل طبية خاصة بالإنجاب، لتتفاجأ بالطبيبة صديقتها تخبرها بأنها مُصابة بالسرطان من الدرجة الرابعة، لتقرر زمزم من حينها الاحتفاظ بسرية الأمر بعيدًا عن الجميع، وعلى رأسهم زوجها المعلم، وهو الفنان مصطفى شعبان.

وشهدت الحلقات الماضية من مسلسل المعلم ظهور عدة أعراض على زمزم نتيجة إصابتها بمرض السرطان، أبرزها السخونة، إلى جانب تعرضها في إحدى الحلقات للإغماء والنزيف من أنفها.

أحداث مسلسل المعلم ومواعيد العرض

وتدور أحداث مسلسل المعلم في إطار شعبي، حول البطل المعلم وهو الفنان مصطفى شعبان في رحلة صعوده، ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام.

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية وعشاق الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ مشاهدة مسلسل المعلم يوميًا على مدار شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة 9:45 مساء، عبر شاشة قناة الحياة.