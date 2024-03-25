مسلسل محارب الحلقة الخامسة عشر.. كيف يواجه محارب أحمد زاهر؟

قرر محارب «حسن الرداد»، في الحلقة السابقة من المسلسل مواجهة المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر» لنفي القضايا المتهم بها بعد أيام من الهروب، لنرى ماذا سيحدث في مسلسل محارب الحلقة الخامسة عشر.

وسرق «محارب» سيارة ملاكي للوصول إلى شقيقه «إبراهيم» الذي أدلى بتصريحات لبرنامج الحدوتة مع تامر أمين، اتهمه فيها بقتل رجل الأعمال محمود العزازي، لتصبح قضية رأي عام، ليصبح محارب في موقف لا يحسد عليه وهو ما سنرى نتائجه في مسلسل محارب الحلقة الخامسة عشر التي ستعرض الليلة.

مسلسل محارب الحلقة الخامسة عشر

وتابع أهالي الحارة تصريحات إبراهيم شقيق محارب في البرنامج، ووسط ذهول وتعجب، إذ يعرفون تمام العلم واقعة الدهس وأنّ محارب برئ، وعندما وصل إلى الاخيرة حدثت مشاجرة معه سقط على إثرها الأموال التي حصل عليها مقابل حديثه في برنامج التوك شو، لذا قرروا ضربه.

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة الخامسة عشر

- يعرض مسلسل محارب الحلقة 15 على قناة cbc الساعة 9:00 مساء، والإعادة الأولى 5:15 صباحا، والإعادة الثانية 3:45 مساءً.