موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل محارب على قناة cbc اليوم

صدمة شديدة تعرض لها محارب عندما اكتشف خيانة شقيقه إبراهيم له، وتآمره مع المحامي حسام الجيوشي لتلفيق تهمة قتل رجال الأعمال العزازي له، وذلك عبر تصريحات تليفزيونة نشرت عبر السوشيال ميديا، لذا قرر محارب العودة لمواجهة المحامي حسام وشقيقه إبراهيم، وذلك مع موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل محارب على قناة cbc.

موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل محارب على قناة cbc

مسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، مهاب قطان، وبطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، ناهد السباعي، نور محمود، ومع موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل محارب على قناة cbc ، يقرر محارب عدم الهروب مواجهة الجميع لإثبات براءته، وذلك في تمام العاشرة مساء على قناة سي بي سي.