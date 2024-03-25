مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 15

يحاول النجم حسن الرداد في مسلسل محارب الحصول على البراءة في القضايا الملفقة له ظلما في ظل الصراع الكبير بينه بين رجل الأعمال محمود العزازي لأخذ حق والدته التي توفيت دهسا على يد رامي العزازي؛ لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 15.

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 15

وتكون مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 15، على النحو التالي:

- يعرض مسلسل محارب الحلقة 15 على قناة cbc الساعة 9:00 مساء، والإعادة الأولى 5:15 صباحا، والإعادة الثانية 3:45 مساءً.

- يعرض مسلسل محارب الحلقة 11 على قناة cbc حصريا؛ فهي القناة الوحيدة الناقلة للمسلسل، الذي يستمر طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي حول الشاب محارب، الذي تتوفى والدته في حادث دهس على يد نجل واحد من أكبر رجال الأعمال، ويواجه محارب بطش رجل الأعمال، ومحاميه الذي يعد واحدًا من أنجح القانونيين وأوقعه في العديد من القضايا فضلا عن ثأر قديم هرب منه والده وما زال يحاصر الابن محارب.