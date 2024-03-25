قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة.. اعرف الترد

من جديد يفتح «ستاد مصر» أبوابه من أجل استقبال مباراة مصيرية في نهائي كأس عاصمة مصر، الذي يقام على الأراضي المصرية، ويجمع منتخبي مصر وكرواتيا، في مباراة قوية ستكون بمثابة تحد جديد واختبار ليس سهلاً بالنسبة لحسام حسن مدرب المنتخب، في مباراة ستشهد مشاهدة جماهيرية كبيرة، ما ظهر جليًا في انتهاء تذاكر اللقاء.. فما القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكرواتيا في كأس عاصمة مصر؟

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة

البعض لا يعلم أن قناة أون تايم سبورتس تنقل مباريات كأس عاصمة مصر بشكل مجاني، وذلك بسبب أن المباريات كانت ستقام خارج مصر، بعدما قررت الإمارات استضافة البطولة الودية، قبل نقلها إلى مصر؛ لتقام خلال الفترة من 18 مارس الجاري حتى 26 من الشهر نفسه.

اليوم الختامي للبطولة وهو الثلاثاء، سيشهد خوض منتخب مصر مباراة مصيرية أمام كرواتيا في العاشرة مساء، والتي ستحدد صاحب لقب كأس عاصمة مصر، والذي سيكون اللقب الأول في سجلات حسام حسن مع منتخب مصر، حال نجح في تخطي عقبة كرواتيا، في المباراة النهائية التي ستجمعهما.

على الجانب الآخر، تقام مباراة بين تونس ونيوزيلندا، من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك بعد خسارة منتخب تونس في نصف النهائي بركلات الترجيح أمام كرواتيا، بينما سقط نيوزيلندا في فخ الهزيمة أمام منتخب مصر، بهدف نظيف من توقيع مصطفى محمد.

ويخوض منتخب مصر المباراة مفتقدًا لخدمات إمام عاشور، الذي تعرض لإصابة قوية أثناء مشاركته في اللقاء الماضي، ونقله إلى المستشفى من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، وتجهيزه لتدخل جراحي في الكتف، بعد تعرضه لخلع في المفصل بين الترقوة ولوح الكتف.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكرواتيا

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.