حسن شحاتة: تدريب 91 مفتشا في 11 محافظة بالتعاون مع «العمل الدولية»

أكد حسن شحاتة وزير العمل، استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة ذات الأهداف المُشتركة في مجالي العمل والتدريب.

مناقشة الخطط التنفيذية للبرامج والأنشطة

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، على هامش الاجتماع الذي عقده مع وفد منظمة العمل الدولية برئاسة إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في مقر الوزارة، لمناقشة الخطط التنفيذية لتلك البرامج والأنشطة، أن الأسبوع الماضي شهد ختام سلسلة من ورش العمل تحت شعار «تطبيق مُوحد لتشريعات العمل الوطنية» بهدف توحيد المفاهيم والتطبيق لتشريعات العمل الوطنية بين مفتشي العمل بوزارة العمل، وفريق برنامج «عمل أفضل - مصر»، بالتعاون مع مشروع «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا ACCEL Africa، الممول من الحكومة الهولندية.

تدريب 91 مفتش عمل من 11 محافظة

من جانبه أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن ورش العمل تناولت القضايا الرئيسية التي يواجهها مفتشو العمل وفريق عمل أفضل في المنشآت الصناعية، مثل الأجور والأجازات وساعات العمل وغيرها، لافتا الى أن 91 مفتشا ومفتشة عمل من 11 محافظة شاركوا في ورشة العمل الصناعية بهدف توحيد المعارف وتحسين التطبيق العملي لقوانين العمل، من خلال طرح ومناقشة العديد من الموضوعات كمنهجيات تقييم الامتثال والتواصل الفعال مع أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى تحديد ومعالجة تجاوزات العمل من خلال الاستناد إلى دراسات حالة عملية وتطبيق أنشطة تعزز الفهم والتطبيق الموحد لمواد قانون العمل.