وزارة العمل تناشد الراغبين للسفر إلى الخارج بسرعة تسجيل بياناتهم

جددت وزارة العمل دعوتها إلى الشباب المصري الراغب في العمل في الخارج، بتسجيل البيانات المطلوبة على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار خطة تدشين قاعدة بيانات بأسماء راغبي العمل بالخارج، لتلبية فرص العمل التي تتلقاها الوزارة من الخارج عن طريق الإدارة العامة للتشغيل، أو مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

تنظيم محاضرات توعية للراغبين في السفر للخارج

وتستقبل الوزارة خلال هذه الأيام شباب سجلوا بياناتهم بنجاح، لاستلام الأوراق المطلوبة، وكذلك تنظيم محاضرات لهم في وحدة توجيه ما قبل المُغادرة، لتوعيتهم بالحقوق والواجبات الخاصة بالعمل بالخارج، والتنبيه عليهم بالتعامل مع الوزارة فقط.

وأشاد الشباب بحسن الاستقبال بشكل لائق وكريم، ودور وجهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحمايتهم ورعايتهم.

وأكد وزير العمل أن ذلك يحدث في إطار خطط الوزارة نحو توفير فرص عمل حقيقية للشباب في الداخل أو الخارج، للمُساهمة في التقليل من حجم البطالة التي تراجعت من 13% عام 2014، إلى أقل من 7% الآن.

تنمية المهارات على احتياجات سوق العمل

ودعا الوزير الشباب إلى الاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها وزارة العمل في مجال التدريب المهني، وتنمية المهارات على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.