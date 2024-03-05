وزارة العمل توقع بروتوكول تعاون مع معهد سالزيان الإيطالي بالإسكندرية

أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد السالزيان الإيطالي «دون بوسكو»، فرع الإسكندرية في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

تعزيز الكفاءة المهنية والقُدرة التنافسية للخريجين

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن البروتوكول يستهدف تطوير وتجهيز مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة، ورفع قدراتها وبناء قُدرات المُدربين، لتعزيز الكفاءة المهنية، والقُدرة التنافسية للخريجين، والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، والحرفية و فقا للمعايير الدولية ،

يُشار إلى أن بروتوكول التعاون المُماثل، الذي وَقّعُه وزير العمل حسن شحاتة نهاية شهر سبتمر الماضي مع فرع المعهد بالقاهرة،يُ واصل تحقيق النجاح، حيث تدريب ما يقرب من 1000 مُتدرب بشهادات ومعايير دولية، بمنحة من وزارة العمل، لتنفيذ خطة تدريب أكثر من 2000 شاب وفتاة من مصر خلال الفترة المُقبلة.

تحقيق منظومة تدريب مُتكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية

قال وزير العمل، أن توقيع بروتوكول جديد مع المعهد الإيطالي لتحقيق منظومة تدريب مُتكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قُدرات الشباب للحصول علي فرص عمل مناسبة من خلال التعاون القائم مع معهد السالزيان، للارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ودعمها بالخبرات التعليمية والتدريبية للحصول علي أعلي مستوي من التدريب الفني و الحرفي.

شارك في توقيع بروتوكول اليوم، الآب بيترو بيانكي الوكيل الاقليمي للدون بوسكو، وسلفاتوري مدير مكتب مشروعات الدون بوسكو بالشرق الأوسط، والآب توماس جون ليو وكيل المعهد، والمستشار يوسف فايز محامي بالشؤون القانونية، وأمل جرجس محامية بالشئون القانونية، ومينا نصر مترجم، وجيسودوس أروكيام مدي عام معهد دون بوسكو الإسكندرية، وقدرى وجيه منسق دورات تدريبة، وعماد مجدي، وأكرم فايز من الشؤون الإدارية.