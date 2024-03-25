داعية إسلامي: أساس علاقتنا مع الله والناس تبدأ بالقرآن الكريم

قال الشيخ أحمد سيف الدين، الداعية الإسلامي، إن أساس علاقتنا مع الله والآخرين لا بد أن يبدأ بالقرآن الكريم، كونه أبلغ وأقدس كتاب موجود على الأرض، لافتا إلى أن العرب كانوا يقدسون براعة الاستهلال، وهو الذي يكشف المفاهيم الأساسية للمضمون بمعنى «الكتاب يبان من عنوانه».

إيمان المؤمن بقدرات الله

وأوضح الداعية الإسلامي خلال حلقة برنامج «مفاهيم»، أحد برامج الديجيتال المذاع على منصات قناة «الناس»: «لو فتحنا القرآن الكريم، سنجد أول آية فيه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بالله أبدا الفهم والقراءة والعلم، بالله يبدأ كل شيء وأول كل شيء، المؤمن يجب أن يكن لديه يقين بأن الله هو الذي خلق كل شيء، ولا يوجد معطى ولا مانع إلا الله».

اختيار اسمين من الجمال في البسلمة

وتابع: «لما الله سبحانه وتعالى أراد أن يختار اسمين يعرف بهما نفسه، كان يمكن أن يختار اسم من أسماء الجمال واسم من أسماء الكمال، لكنه اختار اسمين من أسماء الجمال وهما الرحمن الرحيم، وهذا معناه إننا نعرف إن العنوان الأكبر لله سبحانه وتعالى يندرج تحت مفاتيح التعرف على الله سبحانه وتعالى».