إذاعة القرآن الكريم منبر «دولة التلاوة».. 60 عامًا على انطلاق قوة مصر الناعمة

«إذاعة القرآن الكريم.. من القاهرة» بمجرد سماعك هذه العبارة، فأنت فى حضرة أعظم إذاعات الشرق الأوسط، وبها يستهل مقدمو البرامج بشبكة القرآن الكريم فقراتهم وبرامجهم الإذاعية، لتصبح هذه العبارة عالقة فى أذهان المستمعين فى مصر والعالم العربى منذ تأسيس الإذاعة فى مثل هذا اليوم 25 مارس عام 1964.

«الوطن» تحتفى اليوم بعيد انطلاق إذاعة القرآن الكريم، إذ أنصتنا إلى تلاوات القرآن الكريم عبر أثيرها لمدة 60 عاماً، وهى المنصة الأولى لتنوع الأصوات، وسمع العالم من خلال استوديوهات الإذاعة المصرية التنوع الكبير لمدرسة القراء المصريين، بل تعد من أحد أهم مصادر تشكيل الصورة الذهنية للقوة الناعمة لمصر، فقد حملت على عاتقها الدفاع عن كتاب الله، وكانت حصناً منيعاً لمحاولات بائسة هدفها النيل من القرآن الكريم، فدحرت التخريبات الخبيثة التى حاولت تحريف آيات كتاب الله وكانت صوت الحق. وحظيت «القرآن الكريم» بمكتبة تراثية رائدة منذ بداية إرسالها وحتى الآن جعلتها المرجع الأهم فى الشرق الأوسط لكل ما يتعلق بصوتيات القرآن وتسجيلاته النادرة، وكان لها دور وطنى فى دعم الدولة المصرية وشعبها خلال الأزمات التى مرت بها فى العصر الحديث.