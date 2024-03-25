قنبلة فيتامينات وقلبها زي السكر.. معلومات عن الجوافة الحمراء المصرية وفوائدها

الجوافة الحمراء تتميز بمذاقها اللذيذ ورائحتها القوية، وتشتهر محافظة الأقصر بزراعتها، وتختلف في خواصها عن العادية الموجودة في الأسواق، إذ تتربع على العرش بفوائدها العديدة، بسبب محتواها الغني بالفيتامينات والمعادن والسكر الطبيعي.

وتعتبر المناطق الاستوائية الموطن الأصلي للجوافة الحمراء، سواء في أمريكا الاستوائية والمكسيك وبيرو، ومنها انتقلت إلى العالم العربي، بحسب «specialty produce»، الموقع الرسمي المتخصص في شؤون الفواكه والأطعمة المختلفة، كما أن البذور فيها أقل بكثير عن العادية، وتحتوي على كمية أكبر من الكربوهيدرات والفيتامينات والماء والسكر.

الجوافة الحمراء في الأقصر

داخل شادر الفواكة والخضراوات بالأقصر، يقف «المعلم عيد»، بائع الفواكه، بين أجولة كثيرة معبأة بـ«الجوافة الحمراء»، يستقبل زبائنه، إذ يقول لـ«الوطن»: «مش هتلاقيها غير في الأقصر، مزروعة في الصعيد في وجه قبلي، بتمتاز بالسكريات العالية، وقلبها أحمر وسكري»، لافتا إلى أن زراعة الجوفه الحمراء، يجب أن تكون في أجواء معتدلة.

ما فوائد الجوفه الحمراء؟

يقول الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن الفوائد الموجودة الجوافة الحمراء تعادل الفيتامينات الموجودة في كل الفواكه، ولعل أبرزها:

غنية بمضادات الأكسدة والالتهابات.

تحافظ على مستويات السكر في الدم.

تساهم في الحفاظ على صحة القلب.

تعالج القصور في الشرايين.

تقلل من مستويات الدهون الضارة.

لها دور كبير في علاج الكحة والأزمات الصدرية.

تحافظ على نشاط الجهاز العصبي.

تساعد على تنظيم مستويات ضغط الدم.

تعمل على توازن الأملاح والمعادن.

تعالج آلام القولون.

طاردة للغازات، وتهدئ من آلام المعدة.

غنية بفيتامين «أ»، ما يحسن صحة البشرة.

تعمل الجوافة البيضاء على حماية الجسم من الالتهابات.

ما الفرق بين الجوافة الحمراء والبيضاء؟

بحسب «المعلم عيد»، فإن الجوافة الحمراء تُزرع في 3 شهور فقط في السنة، تحديدا آخر الشتاء وأول الربيع، وآخرها يوم واحد فقط في التخزين، وسعرها أقل من البيضاء، وبحسب الموقع الرسمي المتخصص في شؤون الفواكه والأطعمة المختلفة، فإن لها رائحة مميزة وطعم مختلف، ورطبة عن الجوافة البيضاء.