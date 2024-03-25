أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لجراحة في الكتف

كتب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أول تعليق له، بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا في نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، قائلًا عبر إنستجرام: «الحمد لله على النصيب والمكتوب».

وخضع إمام عاشور لعملية جراحية في الكتف، مساء أمس، ويغيب اللاعب على إثرها لمدة قد تصل إلى 6 أسابيع فقط.

رسالة إمام عاشور عبر إنستجرام

وقال إمام عاشور لاعب الأهلي عبر حسابه: «الحمد لله على وقت الراحة ووقت الانكسار، الحمد لله في الشدة والرجاء، الحمد لله على المنع قبل العطاء، الحمد لله بلا سبب ولا طلب، الحمد لله على ما مضى وما تبقى وما هو آت الحمد لله دائمًا وأبدًا».

منتخب مصر يفوز على نيوزيلنداوفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، في نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، على أن ينتظر المنتخب الفائز من لقاء تونس وكرواتيا لمواجهته في النهائي.