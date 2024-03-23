محمود كهربا: الزمالك له فضل عليا.. لكن الأهلي كان طموحي الأكبر

علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، على فكرة انتقاله من الزمالك إلى القلعة الحمراء، قائلا: «حققت مع الزمالك بطولات، لكن كان عندي طموحات أكبر من كده، ومن صغري وأنا أهلاوي وبحضر في المدرجات مع الالتراس، وكنت بعيط ساعات ومحستش إني أكبر من الزمالك، وطموحي في الزمالك كان هيبقى صعب».

محمود كهربا يوجه رسالة لجمهور الزمالك

وقال محمود كهربا، خلال استضافته ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: «الزمالك له فضل عليا، لكن الأهلي كان طموحي الأكبر، وأنا أثق في نفسي من قدراتي لكن مش مغرور، ولما لعبت في البرتغال كان نادي صغير ومكنش هيقدمني، وجمهور الزمالك أحب أقولهم أنا ولا أذيتكم ولا شتمت، وده اللي اتربيت عليه، واللي بيغلط فيا ربنا يسامحوا، وأنا اتحاربت كتير، وأي حد في مكاني كان عمل أكتر من كده، لكن اللي فات مات».

وبرنامج «أسرار» تقدمه الإعلامية أميرة بدر، على شاشة قناة النهار يوميا، خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.