مدحت العدل: «الزمالك يقدر يكسب الأهلي الماتش الجاي.. وقلت لجوميز هتمشي»

قال المؤلف والسيناريست مدحت العدل، إنّ نادي الزمالك كان الطرف الأفضل في مباراة نهائي كأس مصر التي خسرها من الأهلي بهدفين نظيفين.

وأضاف «العدل»، في حواره ببرنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار: «كنا أفضل من الأهلي 80 دقيقة، ولدينا مدرب عنده فكر».

رأيه في مدرب نادي الزمالك

وتابع: «الزمالك يستطيع هزيمة الأهلي المباراة المقبلة، لكن الزمالك ينقصه لاعبين في بعض المراكز وثبات التشكيل، ومدرب الفريق جوميز قالي اللاعبين جديدة عليّ وفي لاعبين في نفس المراكز، قلت له لو خسرت ماتشين هتخسر».

التركيز على الكونفدرالية

وواصل: «محتاجين نركز على الكونفدرالية ومحتاج لاعبين في الدفاع والهجوم»، مؤكدا: «أحب محمد عبدالمنعم في النادي الأهلي لأنه لا يركز إلا في الكرة ويبعد عن كل شيء متعلق بإثارة الجدل».