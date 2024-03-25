أدعية للمتوفى تنير له قبره وتمد في بصره.. اللهم ارحم موتانا

الأدعية للمتوفى تعكس تحلي الإسلام برحمة الله الواسعة التي تتجاوز حدود الحياة الدنيا، ويُعتبر الدعاء للمتوفين فرصة للتواصل الروحي مع أرواحهم والتذكير بأهمية الدعاء لهم لتخفيف مرارة الفراق وترسيخ الصلة بين الأحياء والأموات، كما أن الدعاء يعبر عن الوفاء والاهتمام بالمتوفين، حيث يظل الدعاء وسيلة لنقل الخير والبركة لهم في الآخرة، بالإضافة إلى ذلك، يشعر المؤمن بالراحة النفسية والطمأنينة عندما يدعو للمتوفى، إذ يؤمن بأن دعاءه يصل إلى الله الذي هو أرحم الراحمين.

أدعية للمتوفى على القبر

أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أن أدعية المتوفى على القبر بعد دفنه مستحبٌّ مُطلَقًا دونَ تقييدٍ بسرٍّ أو جهر، فالأمر في ذلك واسع ولا يصح التضييق فيه، على أن الجهر به آكد في الاستحباب والمشروعية، وصحّت به الأحاديث والآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده رضي الله عنهم من غير نكير، وهو في الجَمْعِ أرجى للقبول، وأيقظُ للقلب، وأَدعى للتضرع والذلة بين يدي الله تعالى، خاصة إذا كانت هناك موعظة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مع الجَماعةِ» رواه الترمذي.

ومن السُنَّة أن يقف المشيعون للجنازة عند القبر ساعة بعد دفن الميت والدعاء له؛ لِما رواه أبو داوود من حديث عثمان رضي الله عنه قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا فَرَغَ مِن دَفنِ المَيِّتِ وَقَفَ عليه فقالَ: «استَغفِرُوا لأَخِيكم وسَلُوا له التَّثبِيتَ؛ فإِنَّه الآنَ يُسأَلُ»، وروى الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قـال: «إذا دَفَنتُمُونِي فَشُنُّوا عليَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُم أَقِيمُوا حَولَ قَبرِي قَدرَ ما تُنحَرُ جَزُورٌ ويُقسَمُ لَحمُها حتى أَستَأنِسَ بكم وأَنظُرَ ماذا أُراجِعُ به رُسُلَ رَبِّي». وذلك إنما يكون بعد الدفن.

أفضل الأدعية للمتوفى

وتتضمن صيغ الأدعية للمتوفى: اللهم اغفر لفلان (يُذكر اسم المتوفى) وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازه بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً، وأدخله الجنة بدون حساب ولا عذاب، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، وأنر له في قبره ووسع له فيه، واجعله مستقراً ولا تجعله مخلوداً فيه، واجعل الجنة مأواه ومسكنه، اللهم ارحم فلان (يُذكر اسم المتوفى) وأغفر له.

اللهم أسكنه فسيح جناتك، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجزه عن المصابين خير الجزاء، وارفع درجته في المهديين، واخلف لهم خيراً من أهلهم، واغفر له ولنا يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وأسكنهم فسيح جناتك، واغفر لهم ولنا يا رب العالمين.