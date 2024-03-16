«معلومة وجائزة» يسأل المارة من هو الصحابي الطيب المطيب؟.. (فيديو)

وجَّه برنامج «معلومة وجائزة» الذي يقدمه الدكتور محمد عبودة، على شاشة قناة الناس، سؤالا لعدد من المارة عمن هو الصحابي الملقب بالطيب المطيب؟.

وأوضح عبودة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أطلق على الصحابي عمار بن ياسر رضي الله عنه لقب «الطيب المطيب»، ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: (إنَّ عمَّارًا استأذن على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال الطَّيِّبُ المُطيَّبُ ائذنْ له).

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.