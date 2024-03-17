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دراما المتحدة

«معلومة وجائزة» يسأل المارة عن معنى «الفلق» (فيديو)

كتب:

عمرو هلال
04:24 م | الأحد 17 مارس 2024
برنامج معلومة وجائزة

برنامج معلومة وجائزة

وجَّه برنامج «معلومة وجائزة» الذي يقدمه الدكتور محمد عبوده، على شاشة قناة الناس، سؤالا لعدد من المارة عن معنى الفلق.

معنى الفلق

وأكد الدكتور محمد عبوده، أن الفلق معناه الإصباح والصبح إذا حل بنوره وضوئه، ويشمل الحب والنوى، ناصحًا العبد المؤمن بأن يستعيذ بالله الذي فلق الإصباح.  

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، إذ شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

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بقلم عمرو هلال