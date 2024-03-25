مشروب يقضي على التعب والإرهاق أثناء الصيام.. تناوله في السحور

يشعر المسلمون عادًة خلال ساعات الصيام بالتعب والإرهاق، بسبب نقص الغذاء أو عدم مد الجسم بالفيتامينات والمعادن لفترات طويلة، بالإضافة إلى نقص السوائل الذي يزيد من معدل العطش، وعلى هذا أثبت خبراء التغذية أن حل كل مشكلات الصيام من إرهاق أو عطش وجوع أو فقدان القدرة على إتمام المهام، يكمن في تناول مشروب في رمضان له مفعول السحر في مد الجسم بكل احتياجاته، بحسب تصريحات الدكتور عمرو ماهر، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن».

مشروب يخلصك من تعب الصيام

الكركديه من المشروبات الرمضانية السحرية، إذ يساهم في حل عديد من المشكلات الخاصة بالصيام أو غيره، نظرًا لما يحتويه من مركبات وفيتامينات ومعادن تنعكس على صحة الجسم.

فوائد تناول الكركديه في السحور

مكافحة العطش:

يساعد تناول الكركديه في رمضان على الحد من الشعور بالعطش، إذ يعمل على الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم لساعات طويلة بعد تناوله، بالتالي يحافظ على اعتدال درجة الحرارة، ما يمنع الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، لذا من المهم تناوله أثناء السحور.

الحد من الإرهاق والتعب:

بحسب «ماهر» فإن مركبات الكركديه تحفز من زيادة سرعة دوران الدم في الجسم، بالإضافة لزيادة معدل تدفقه، ما يزيد من معدل النشاط ويقلل من الشعور بالإرهاق والتكاسل عن الحركة.

مكافحة الجوع:

من فوائد الكركديه مساهمته في ملء المعدة بفضل مركباته الكيميائية، ما يعمل على الشعور بالشبع، بالتالي يساعد على علاج السمنة مع استمرار تناوله.

فوائد عامة لمشروب الكركديه

يساعد في علاج الإمساك؛ إذ يعمل على زيادة حركة الأمعاء، ويحسن من كفائة الهضم.

يخفض مستوى ضغط الدم المرتفع .

يعمل على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم.

يقوي عضلة القلب، ويحسن من كفائته، كما يقلل خطر الإصابة بأمراضه.

يعمل على مد البشرة بالترطيب والنضارة، وزيادة قدرتها على مكافحة آثار الشمس السلبية.